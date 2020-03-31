«Это пугает…» В России выросла стоимость пшеницы и удобрений

В России повысились цены на пшеницу твердых сортов и на удобрения, которыми пользуются сельхозпроизводители. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сенатор Сергей Лисовский сегодня на внеочередном заседании Совета Федерации

«Единственное, что пугает – рост стоимости пшеницы высоких сортов, до 18 тысяч сейчас доходит, – сказал он. – Поэтому большая просьба в регионах мониторить и работать с сельхозпроизводителями, потому что такое повышение цены повлияет на стоимость муки. (…) Настораживает и то, что удобрения у нас выросли на 20%. Изменение цены с февраля по март – на 20% по удобрениям, тут действительно надо ФАС разобраться».

Такая информация, по словам Лисовского, прозвучала сегодня на заседании штаба по мониторингу продовольственного рынка в Минсельхозе РФ.

«По отчетам всех регионов продовольствия у нас достаточно, – заверил сенатор. – Минсельхоз ввел квотирование экспорта зерна. 7 млн тонн должно быть до конца сельхозгода экспортировано, не больше. Соответственно, и зерна у нас будет достаточно».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.03.20

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