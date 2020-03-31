«И этих глупостей столько…» Матвиенко раскритиковала правительство РФ за медлительность и бюрократию

Совет Федерации единогласно одобрил принятый сегодня Госдумой сразу в трех чтениях федеральный закон, дающий правительству право вводить в стране и отдельных регионах режим ЧС. При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко призвала кабинет министров действовать так же решительно и быстро, как работало в 1998 году правительство Евгения Примакова, и потребовала снять «глупые запреты» для предпринимателей.

В частности, Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о снятии на период пандемии коронавируса запрета на ввоз в Россию импортных тест-систем, а также отменить лицензии на производство «самого необходимого» – в частности, медицинских масок. «Парфюмерные предприятия готовы производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешений работать с этиловым спиртом, – обратила внимание она. – И этих глупостей столько, что их надо снимать просто росчерком пера каждый день! Важнее здоровье и жизнь людей. Но каждый боится – если я что-то не то подпишу, то меня накажут».

Спикер Совета Федерации обратилась к сенаторам с просьбой подготовить соответствующее обращение в правительство РФ, и призвала Минэкономики «побыстрее шевелиться». «Почему все такое забюрократизированное? Можно на такие вещи оперативно реагировать? – спросила она представителя министерства Алексея Херсонцева. – Мы иногда упремся, и… для того, чтобы производить маски, надо иметь лицензию. Но послушайте, дома можно взять марлю и всем нашить повязки в пять слоев. Можно на этот период оперативно принять решение и снять лицензии на самое необходимое, что должно производиться?»

В ответ Херсонцев сообщил, что рассматриваемый закон «как раз предусматривает поправку, позволяющую в текущих условиях очень быстро менять многие режимы», и министр Максим Решетников поручил «уже сегодня внести в правительство план принятия под этот закон в течение недели соответствующих актов».

Спикер СовФеда также призвала кабинет министров составить «горячий список» предложений бизнеса по минимизации последствий ситуации с распространением коронавируса, подчеркнув, что членам кабмина пора брать на себя ответственность за решения, и разрабатывать их максимально быстро. «Я помню, когда работали в правительстве в 1998 году, Примаков приглашал и говорил – сутки, через сутки постановление правительства ложится на стол, – рассказала она. – И мы сутки работали в закрытом кабинете, пока не согласовывали, и через день это постановление правительства выходило. И попробуй сказать: «Мы не успели» или еще что-то. Сейчас вот такой режим работы должен быть!»

Матвиенко потребовала представителя Минэкономразвития чрез неделю направить в Совет Федерации «перечень тех решений для бизнеса, которые вы приняли по итогам этого закона и которые стали действовать». Профильным комитетам спикер верхней палаты дала поручение проконтролировать, как министерство справилось со своей задачей.

Закон, наделяющий правительство правам вводить ЧС, 140 сенаторов одобрили единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.03.20

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