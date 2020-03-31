«Режим цифрового контроля»: коронавирус создает России новые политические проблемы

Угроза распространения коронавируса в России временно отодвинула политические проблемы на второй план. Однако, как считает политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, это всего лишь временная отсрочка, после которой перед российской элитой и обществом возникнут новые вызовы, обусловленные возможной эпидемией и ее последствиями. В комментарии РИА «Новый День» эксперт сказал, чем опасны инициативы мэрии Москвы и как президент РФ Владимир Путин вышел за «красные флажки».

«Острая фаза эпидемии отодвигает на второй план старые политические вопросы, но, одновременно ставит новые, причем достаточно острые», – считает Ремизов.

Политолог пояснил, что речь идет, в том числе, о мерах, которые сейчас предпринимают московские власти. «Тот режим ограничения свободы, цифрового контроля, который продвигается по линии мэрии Москвы, может стать одной из мощных точек общественного недовольства, причем – довольно долгосрочного. Понятно, что технологии такого рода контроля создают инфраструктуру. Естественно, это может стать поводом для общественного беспокойства», – подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что опасения вызывает то обстоятельство, как и когда столичное правительство сможет применять такие технологии контроля после ликвидации угрозы коронавируса. «Это становится новой политический проблемой. Споры о наличии или отсутствии превышения полномочий в указах мэра Москвы – это тоже новые политические проблемы, которые возникают в контексте антикризисных мер, которые могут иметь свой шлейф и по окончании эпидемии», – подчеркнул Ремизов.

Вместе с тем эксперт отметил, что проблемы, которые влечет за собой угроза коронавируса, накладываются на прежние системные проблемы, которые никуда не исчезли. «Пока общество находится в режиме кризисных ожиданий, прохождения острой фазы эпидемии. Это дает некоторую отсрочку для обсуждения серьезных уже системных и долгосрочных социально-экономических проблем, связанных с падением экономики, крахом целых отраслей, ростом безработицы. Все это проблемы, которые очевидно уже наметились и которые окажут очень серьезное воздействие на жизнь людей», – уверен он.

По оценке эксперта, сейчас преждевременно говорить, предложит ли власть новые решения или вновь попытается действовать в прежней парадигме. В то же время определённые позитивные тенденции наметились, считает он.

«Объявленная президентом инициатива по взиманию 15% налога на переводы в офшоры является примером меры, выходящей за красные флажки, в которых раньше российская власть действовала по тем или иным причинам. Это очень серьезный шаг навстречу ожиданиям социального большинства – он отвечает и серьезности ситуации, и реальным потребностям общества и экономики», – констатировал он.

Ремизов подчеркнул, что такие меры должны применяться не точечно, а в комплексе, и тогда они повлекут реальные изменения. «Безусловно, это должно быть одним из многих решений. Если шаги в сторону национализации элит и крупного бизнеса и выстраивания более социально ориентированной экономики будут иметь комплексный характер, тогда можно будет говорить о каких-то признаках нового курса, а пока об этом говорить рано, конечно», – заключил политолог.

Как сообщал «Новый День», с 30 марта в Москве и Подмосковье начал действовать режим домашней самоизоляции для всех граждан. Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также выгула домашних животных и выноса бытового мусора. В мэрии отметили, что режим изоляции будет ужесточаться. По некоторым данным, в течение недели власти столицы намерены внедрить систему слежки за горожанами по QR-коду.

Москва, Мария Вяткина

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