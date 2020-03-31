«Соблюдаем меры безопасности»: Мосгордума утвердит огромные штрафы для горожан, рискнувших выйти на прогулку

Московская городская дума на внеочередном заседании рассмотрит вопрос о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил спикер думы Алексей Шапошников в соцсетях.

«Завтра проведем #ЗаседаниеМГД. Главные вопросы повестки – установление ответственности за нарушение жителями города режима самоизоляции и изменения в отдельные постановления Мосгордумы, касающиеся организации проведения заседаний столичного парламента в режиме видеоконференций», – отметил Шапошников в «Фейсбуке».

В соответствии с документом, который опубликован на сайте столичного парламента, за первое нарушение, которое не является уголовно наказуемым и не подлежит наказанию по нормам федерального Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), физических лиц предлагается штрафовать на 4 тысячи рублей, за повторное – на 5 тысяч рублей. Кроме того, законопроект предусматривает введение штрафов для юридических лиц до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении – до 500 тысяч рублей – за неисполнение указаний городских властей о временной приостановке мероприятий с очным присутствием граждан.

При этом, как подчеркнул спикер столичного парламента, пресса сможет наблюдать за заседанием только онлайн. «Соблюдаем все необходимые меры безопасности», – заявил Шапошников.

Напомним, согласно ФЗ «О СМИ», «журналист имеет право (…) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение».

Перед заседанием Мосгордумы всех депутатов тестируют на коронавирус, сообщил в «Фейсбуке» депутат от «Яблока» Сергей Митрохин.

Согласно повестке дня заседания Мосгордумы, депутатам предстоит рассмотреть всего два вопроса – именно их Шапошников и назвал «главными». Это внесение поправок в городские законы «Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве», и «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», а также изменения в постановления самой Мосгордумы, устанавливающие правила проведения заседаний в дистанционной форме.

Ранее Государственная дума сразу в трех чтениях приняла пакет законопроектов, позволяющих правительству РФ вводить режим ЧС на всей территории страны или отдельных регионах, а также устанавливающих крупные штрафы и сроки лишения свободы за нарушение карантинных мер. Совет Федерации утвердил эти законы, теперь документы должен подписать президент РФ Владимир Путин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.03.20

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