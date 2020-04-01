Россия оказалась в кризисной ситуации: дальше будет еще сложнее

Россия оказалась в кризисной ситуации – в экономическом и эпидемиологическом отношении. Как считает известный политолог, руководитель «Максимов-консалтинг» Андрей Максимов, в будущем будет наверняка еще сложнее. При этом в комментарии РИА «Новый День» эксперт подчеркнул, что не стоит впадать в паранойю и видеть в происходящем политический подтекст.

«Ситуация кризисная. У нас всегда определенная категория людей считает, что плохое только у нас происходит, а во всем мире все в порядке. Надеюсь, они понимают, что это не так. Сейчас у людей есть выбор – позволять себе все, что хочется и помереть, – или понять, что лучше запретить себе некоторые вольности, но жить», – сказал Максимов.

Эксперт подчеркнул, что недооценивать угрозу коронавируса нельзя. «Конечно, можно считать, что все это придумано коварной властью, чтобы в очередной раз что-то этакое сделать. У нас есть параноидальные люди, но, по-моему, их становится все меньше», – отметил политолог.

Максимов выразил уверенность, что политическая система страны сейчас мобилизована на поиск оптимальных решений. «Кризис всегда ведет к обновлению, но я не думаю, что в кризисе есть политическая составляются. Есть определенны пертурбации, но ничего в этом фатального нет. Единообразие и единомыслие – не самое лучше для жизни человеческого общества. Ситуация сложная, все ищут пути решения, пытаются помочь стране. Я не думаю, что серьезный разнобой (во власти) реально может происходить в такой ситуации», – сказал Максимов.

«Да, ситуация сложная, пока мы только, к сожалению, в начале кризиса, дальше будет еще сложнее», – заключил он.

Напомним, общее количество заболевших в России достигло 2 777 в 75 регионах, а число смертельных случаев выросло до 24. Больше всего новых случаев коронавируса по-прежнему зафиксировано в Москве – 267, однако это меньше вчерашней цифры – 387 заболевших. Число заразившихся коронавирусом в столице достигло 1880 человек.

Москва, Мария Вяткина

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