В Подмосковье зараженный COVID-19 тайком пришел в поликлинику: все отправлены на карантин

В подмосковной Лобне мужчина, больной коронавирусом, нарушил режим самоизоляции и пришел в поликлинику – всех посетителей отправили на карантин. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка

По данным ведомства, мужчина пришел в медучреждение, чтобы сделать рентген. При этом мужчина не предупредил о своем заражении никого из сотрудников больницы. В результате инцидента все пациенты, находившиеся в клинике, оказались на карантине.

В СКР уточнили, что больной находился под наблюдением в Москве, но узнав о положительном результате на (COVID-19) сменил место жительства.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее один из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видео, на котором врач сообщает присутствующим в фойе, что все они отправлены на карантин. «Ситуация развернулась таким образом. Сейчас в поликлинику пришел человек, который находится на карантине по коронавирусу. Узнав, что у него коронавирус, он уехал в деревню жить. Вчера у него поднялась температура, он вызвал скорую помощь и сегодня пришел делать сюда рентген, не сказал никому, что у него положительный тест на коронавирус. Он прошел через здание поликлинники. В этот момент уже пришла информация, что он нарушил режим самоизоляции и пришел в медучреждение», – сказал медик.

Как сообщал «Новый День», Госдума сразу в трех чтениях приняла пакет законопроектов, позволяющих правительству РФ вводить режим ЧС на всей территории страны или отдельных регионах, а также устанавливающих крупные штрафы и сроки лишения свободы за нарушение карантинных мер. Совет Федерации утвердил эти законы, теперь документы должен подписать президент РФ Владимир Путин.

Москва, Мария Вяткина

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