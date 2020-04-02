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Четверг, 2 апреля 2020, 12:42 мск

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В Москве коронавирус косит молодых: больше половины заболевших – младше 45 лет

Более половины пациентов с коронавирусом инфекцией в Москве – люди моложе 45 лет. За сутки количество инфицированных в столице возросло на 595 человек.

По информации московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 2 апреля в Москве зафиксировано 2475 случаев заболевания. Среди новых инфицированных более 46% составляют граждане от 18 до 45 лет.

На втором месте оказалась возрастная группа от 46 до 65 лет (33% среди выявленных за сутки), и только 15% инфицированных относится к категории лиц старше 65 лет.

«Еще 6% из числа заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – уточнили в штабе.

Москва, Татьяна Дорофеева

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