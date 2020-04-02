Коронавирусный карантин: вместо всплеска рождаемости – рост числа психических расстройств

Коронавирусный карантин не улучшит демографическую ситуацию в России. Как считает гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, самоизоляция с большей вероятностью повлечет всплеск психических расстройств, нежели рост рождаемости. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Я бы поостерегся давать позитивные прогнозы на демографию. Я бы больше склонился к негативным прогнозам», – сказал Федоров.

Социолог обратил внимание, что в результате возникших проблем, в том числе экономических, очень высокая степень неопределенности. «В этой ситуации принимать такое серьезное решение – рождение ребенка, одно из самых важных решений, и не только сегодня, а всегда – боязно. Тем более, со всех сторон пугают – непонятно, что будет дальше», – подчеркнул эксперт.

В этой связи Федоров отметил, что самоизоляция и карантин могут спровоцировать не столько повышение рождаемости, сколько всплеск психологических заболеваний у граждан. «Многим тяжело психологически сидеть в четырех стенах. Прогноз на рост психических расстройств, не все из которых завершатся выздоровлением, более оправдан», – считает он, отметив, что развитие ситуации будет зависеть от продолжительности ограничительных мер.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении продлил режим нерабочих дней до конца апреля.

Росстат в конце 2019 года ухудшил долгосрочный прогноз численности населения в стране. В среднем варианте прогноза говорится, что население сократится до 143 млн человек к 2036 году. По оценкам демографов, средний вариант прогноза считается наиболее реалистичным.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.04.20

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