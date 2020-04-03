В Москве за сутки коронавирусом заболели 17 детей

В Москве за сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 448, при этом почти половина из них – младше 45 лет. Всего в столице на 3 апреля зафиксировано 2 923 случая заражения инфекцией.

Как сообщает московский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, 199 человек из заболевших – в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек – от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. 53,5% новых случаев приходится на женщин, 46,5% – на мужчин. При этом за сутки коронавирус был подтвержден у 17 детей.

В штабе заверили, что и сами пациенты, и контактировавшие с ними люди находится под наблюдением врачей.

В то же время полностью излечилось от коронавирусной инфекции к 3 апреля 168 москвичей. За сутки было выписано 28 пациентов. Повторные тесты у всех выздоровевших показали отрицательный результат.

Власти напомнили, что москвичам следует соблюдать режим самоизоляции для того, чтобы остановить распространение инфекции. При этом пропускной режим в столице решено пока не вводить: горожане добросовестно отнеслись к рекомендациям медиков, и необходимости в пропускной системе пока нет, сообщил накануне вечером мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.04.20

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