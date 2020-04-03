За что могут наказать: юрист объяснил, как действовать родителям несовершеннолетних детей в режиме самоизоляции

Родителям несовершеннолетних детей не должно грозить уголовное наказание за оставление их в одиночестве дома на время похода в аптеку или магазин. Это касается только случаев, продиктованных крайней необходимостью, сказал РИА «Новый День» юрист Андрей Божинов. При этом некоторых детей можно брать с собой в поездку на личном автомобиле.

Режим повышенной готовности с обязательной самоизоляцией граждан из-за угрозы коронавирусной инфекции объявлен уже в ряде регионов РФ. Это значит, что жители могут выйти из дома только на работу, в ближайший магазин или аптеку, и для выгула домашнего животного. По домам сидят воспитанники детских садов, школьники, при этом далеко не у всех родителей есть возможность оставить кого-то с маленьким ребенком на время похода за продуктами или лекарствами. В соцсетях развернулась жаркая дискуссия о том, можно ли оставлять детей дома одних, и не грозит ли родителям в этом случае уголовное наказание.

«Я полагаю, что это не будет считаться оставлением в опасности ребенка. Скорее, оставлением в опасности будет считаться, если его с собой взять, – пояснил Божинов. – Поскольку в сложившихся условиях ему на улице угрожает большая опасность, чем дома в отсутствие родителей».

«Да, есть ст. 125 УК РФ, которая говорит, что «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности», – отметил собеседник агентства. – Но в данном случае нужно учитывать целый ряд обстоятельств, в том числе возраст ребенка, потому что несовершеннолетний – это очень широкий диапазон».

Юрист обратил внимание, что 16-летний подросток тоже является несовершеннолетним, однако у него уже сформированы навыки, он в состоянии позаботиться о себе во время похода родителя в аптеку, и его нельзя отнести к лицам, находящимся в беспомощном состоянии с невозможностью самосохранения.

«Есть такое понятие, как «крайняя необходимость», которое само по себе может исключать какое-либо наказание или какую-либо ответственность, – подчеркнул Юожинов. – Если ребенка оставляют дома для того, чтобы пойти, например, в магазин, то в этом есть крайняя необходимость, и оставление его дома позволяет избежать более тяжелых последствий, чем если бы его взяли с собой и подвергли опасности инфицирования».

При этом статья УК РФ об оставлении в опасности является по сути косвенной, и в судах рассматривается, как правило, лишь тогда, когда для ребенка наступили какие-либо последствия, отметил юрист. «Самая тяжелая санкция этой статьи – лишение свободы на срок до одного года, и она крайне редко применяется», – подчеркнул собеседник агентства. Касается это тех случаев, когда родители не оценили уровень опасности, угрожающей ребенку: например, оставили трехлетнего малыша одного на берегу пруда или на обочине дороги. В этом случае, действительно, ребенок может войти в воду и утонуть, или шагнуть на трассу и попасть под машину.

«А дома – ну мы понимаем, что, конечно, есть какие-то вещи, которые могут быть опасны для ребенка: газовая плита, чайник с кипятком, и так далее. Но я полагаю, если родитель предусмотрит все эти нюансы – закрыл окна, убрал чайник – то это в любом случае будет представлять меньшую угрозу для ребенка, чем если его возьмут с собой и подвергнут опасности инфицирования», – подчеркнул Божинов.

Собеседник агентства напомнил, что помимо ст.125 УК РФ есть еще соответствующие статьи КоАП, которые были приняты в 2017 году, и касаются оставления детей в машине. Поэтому, если у гражданина возникла острая необходимость съездить на своем автомобиле в дальнюю аптеку или супермаркет, он может взять ребенка с собой – но это касается только детей, старше 7 лет. По закону их можно оставлять одних в машине. Ходить за покупками в места массового посещения родители должны все-таки без детей.

«Если ребенок младше – его оставлять нельзя, – подчеркнул юрист. – Если же вы его возьмёте с собой в супермаркет, где большое количество людей, он подвергнется опасности инфицирования. То есть ребенок до 7 лет в любом случае должен остаться дома, но при этом родитель должен предпринять все возможные меры контроля за ребенком. И если возникнет такая ситуация, он должен быть уверен, что у него не было другого выхода, кроме как оставить ребенка дома. То есть он должен действовать в состоянии крайней необходимости».

Как сообщал «Новый День», режим нерабочих дней в России продлен до конца месяца. Об этом накануне в своем видеообращении к гражданам сообщил президент Владимир Путин. В некоторых регионах – в частности, в Москве и Подмосковье – введен режим самоизоляции, который касается всех жителей, за исключением сотрудников предприятий жизнеобеспечения. Школы и детские сады закрыты, при этом в них действуют группы присмотра с численностью не более 12 детей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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