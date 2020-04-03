«Пандемия страха»: реакция властей на угрозу короновируса усугубляет ситуацию

Сегодня Россия, как и весь остальной мир, столкнулась с двумя параллельными явлениями – эпидемией коронавируса и пандемией страха. Как считает руководитель исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин, негативные последствия второго явления, вероятнее всего, окажутся более значительными, чем ущерб от самой инфекции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт сказал, выступая на заседании научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в Москве.

«Я отношусь к этому, как к двойному явлению. Первое – эпидемия COVID-19, второе – пандемия страха, и соответствующая информационно-психологическая кампания устрашения, которая развернута в очень многих странах и приводит к определенным социальным последствиям, несоразмерным с самой эпидемией коронавируса. Это два параллельных явления», – подчеркнул Задорин.

Эксперт выразил уверенность, что в пандемии страха есть значительное число заинтересованных лиц. «Медицинская статистика при всех кажущихся ужасностях не дает основания говорить о беспрецедентности пандемии. Все вирусологи говорят об ожидаемых и привычных показателях. Если летальность гриппа для невакцинированных составляет 1,5%, а летальность от коронавируса (от которого еще нет вакцины) 3% – нельзя говорить о том, что это нечто беспрецедентное. Я не буду строить конспирологические версии по поводу того, кому и зачем это надо. Тем не менее, нужно понимать, что беспрецедентность существует в других параметрах, а именно – психологической включенности население в пандемию страха», – констатировал Задорин.

Он обратил внимание, что еще до начала эпидемии социологические исследования, как российские, так и ряд зарубежных, фиксировали, что люди относятся к здоровью, как к высшей ценности. «Так как здоровье является наиболее разделяемой ценностью, а страх болезней и заражения – одним из топовых страхов, это становится основанием, чтобы любое более-менее форсированное распространение информации об угрозе заражения воспринималось с большим доверием по сравнению с другими угрозами и страхами, которые могут быть транслированы. Поэтому население оказалось очень чувствительным к той информации, которая стала распространяться по поводу эпидемии. Дальше уже включились процессы, которые относятся к социологии и социальной психологии, а иногда и к психиатрии», – пояснил эксперт.

По его словам, информационное сопровождение и реакция властей на угрозу коронавируса только усугубила ситуацию. «Роль масс-медиа, иные действия правительства, на мой взгляд, несоразмерные угрозе, привели к тому, что начинает действительно развиваться пандемия страха, которая захватывает гораздо большее число населения, чем само заболевание», – считает Задорин.

По его мнению, такая ситуация в России может полечь несколько серьезных рисков. При этом – чем дольше продлится «пандемия страха», тем больший ущерб она нанесет. «Информационная кампания попала прямо в точку <…> Мы действительно опасаемся роста психологических и психических заболеваний. Когда человека на длительное время вводят в состояние страхов, опасений и стресса, это почти наверняка приведет к росту этих заболеваний», – сказал он и напомнил, что в России с конца 80-х – начала 90-х «базе роста психологических травм, страхов и опасений» значительно выросло число психических и даже физиологических заболеваний.

Как отметил эксперт, психологическое здоровье граждан во многом зависит от ожидания, насколько долгим будет кризис. «В 2009 году мы обнаружили связь – люди, которые ориентировались на быстрое прекращение кризиса и возврат в обычное состояние, вели себя по-другому, нежели те, кому внушалось, что кризис будет долгим. Те, кто считал, что кризис надолго, вели себя гораздо более пессимистично, трагично и демобилизовано. А те, кто ориентировался на краткосрочность кризиса, искали новые возможности, считали, что через некоторое время смогут активно жить и трудиться. Апатия к жизни возникала у тех, кто считал, что кризис будет долгим», – подчеркнул он.

По его словам, одним из рисков «пандемии страха» может стать восприятие коронавирусных ограничений как «кампании по нарушению их прав и свобод». «Значительная часть населения будет относиться к самоизоляции не как к вынужденной необходимости или как некоторой игре-учениям по гражданской обороне, которые полезны, а в некоторых случаях вполне оправданы, а как к кампании с нарушением прав и свобод», – сказал он.

«Еще один риск – после окончания всего, когда будут зафиксированы цифры, многие люди станут задумываться, что это было. Это было реальное событие, самоизоляция была оправдана или это был обман?» – отметил Задорин, пояснив, что последнее грозит потерей доверия к государственным институтам.

Москва, Мария Вяткина

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