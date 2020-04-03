Мособлдума утвердила крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Московской областной думы на внеочередном заседании утвердили штрафы за невыполнение требований региональных правовых актов, принятых для борьбы с распространением коронавируса.

Согласно принятому документу, нарушение «требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории региона», в том числе нарушение режима самоизоляции, влечет административный штраф в размере четыре тысячи рублей. За нарушение «с использованием транспортного средства» налагается штраф в размере пять тысяч рублей. Также возможно изъятие машины и перемещение ее на штрафстоянку.

Кроме этого, прописаны штрафы для владельцев объектов розничной торговли, точек услуг и общественного питания с очным присутствием клиентов и организаторов массовых мероприятий. Для должностных лиц штрафы составят от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, юрлиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения повлечет увеличение штрафов: для граждан – 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Как пояснил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, «столь радикальные решения» связаны с тем, что граждане недостаточно серьезно относятся к угрозе коронавируса. «К сожалению, есть граждане, для которых введённые меры безопасности кажутся бесполезными, либо они просто не хотят понять, насколько ситуация может усугубиться, если не соблюдать карантин или режим самоизоляции. Именно поэтому мы вынуждены принимать столько радикальные решения – сегодня такие меры просто необходимы», – заключил он.

Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, сейчас эта норма касается граждан, которые получили предписания, что должны находиться дома. «Такого, что каждый гражданин может быть привлечен, такого нет», – цитирует его слова РИАМО.

При этом Баранов уточнил, что в будущем эта норма может быть распространена и на других граждан. «Если завтра губернатором будет принят нормативный документ и введутся другие требования, то это будет распространяться и на других людей (на всех граждан на самоизоляции)», – сказал он.

Напомним, на сегодняшний день в Подмосковье зафиксировали 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 34 случая выявили за последние сутки. Выздоровело 17 пациентов. До конца апреля в Московской области, как и в российской столице, действует режим всеобщей самоизоляции.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.04.20

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