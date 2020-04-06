Коронавирус в Мосгордуме добрался до фракции «Единая Россия»

Депутат Мосгордумы, член фракции «Единой России» Людмила Стебенкова заразилась коронавирусом. Сейчас парламентарий находится дома на самоизоляции. Анализ парламентарий сдала 29 марта, результат был получен 31 марта.

Результат первого теста Стебенковой оказался положительным, второго – отрицательным, передает РИА «Новости». «У меня 28-го начались проблемы, 29-го у меня взяли тест, он был 31-го готов, но был сомнительный, – сказала депутат. – Поэтому по всем правилам эпидемиологии был направлен на дополнительное исследование. В этот же день был взят другой тест, который оказался отрицательным. И я думала, что у меня ничего нет, но все же выяснилось, что первый тест положительный».

По словам Стебенковой, после появления симптомов она вообще ни с кем не контактировала, а семью еще до этого отправила за город. Третий тест депутат сдала в субботу, ей предстоит еще и четвертый анализ.

1 апреля Стебенкова пропустила заседание Мосгордумы. «За мной очень хорошо смотрят из поликлиники, я к ним не имею никаких претензий, только чувство благодарности», – уточнила она, пояснив, что находится дома.

Накануне депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов в «Фейсбуке» сообщил, что также сдал тест около недели назад, но результата еще нет. «Мне, если повезёт, дадут ответ ДА/НЕТ в понедельник. Тоже на седьмой день. Я совершенно не убеждён, что это просто к депутатам отнеслись спустя рукава, а граждан обрабатывают гораздо быстрее! При этом за семь дней можно уже либо помереть, либо уже поправиться», – подчеркнул Тимонов. Парламентарий пообещал в понедельник направить запрос о результатах теста в аппарат Мосгордумы.

«Ещё страннее то, что открывая заседание в среду председатель заявил, что все присутствующие успешно сдали тест на коронавирус, – напомнил он о заявлении спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова 1 апреля. – Он же не мог незаконно получить персональную информацию о каждом депутате? Или мог? Или ему пришла официальная бумага, что ВСЕ ЗДОРОВЫ? Или он соврал нам всем и провёл шестичасовое заседание более чем 50 человек, сидящих менее чем в полутора метрах друг от друга самовольно и под личную ответственность? Загадки, на которые я постараюсь получить ответ».

Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция подтверждена у депутата от КПРФ Евгения Ступина. 27 марта парламентарий принимал участие в шоу на канале «Россия-1». «30 марта, в понедельник, вызванный мною домой из-за температуры врач взяла анализ на короновирус, – рассказал Ступин в соцсетях. – Сказала, если в течение 72 часов никто не позвонит, то результат отрицательный. 72 часа истекли в среду около 18 часов. Звонков не было, и я считал себя здоровым. На 6 сутки 04 апреля в субботу около 22 часов мне позвонили и сообщили, что тест на вирус положительный. Такая вот оптимизированная Путиным и Собяниным медицина. Ни врачи, ни медсестры из-за того, что их сократили, никуда не успевают».

По данным оперативного штаба Москвы, в столице к настоящему моменту зафиксировано 4 484 заболевших.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.04.20

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