Плюс 591 человек: число больных коронавирусом в Москве продолжает расти

В Москве подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщает московский оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, почти 85% заболевших младше 65 лет.

Основной прирост заболевших в столице сейчас происходит за счет граждан наиболее трудоспособного возраста – 264 больных – москвичи от 18 до 45 лет. Еще 204 человека – от 46 до 65 лет. 70 больных – от 66 до 80 лет, 23 человека – старше 80 лет. Кроме этого, коронавирусом заболело 30 детей.

В штабе отмечают, что все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 954 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах. На втором месте по распростронению инфекции находится Московская область – там выявлено 82 случая.

О погибших не сообщается.

Как сообщал «Новый День», за предыдущие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 536 человек. По данным на утро 5 апреля, скончались 29 человек, выздоровели 194 пациента.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 4 484 заболевших.

Напомним, до 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства и сохранять режим «самоизоляции».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.04.20

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