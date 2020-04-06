Власти Подмосковья начали тестировать электронную пропускную систему

В Московской области началось тестирование электронной системы мониторинга передвижения граждан. Об этом сообщил в интервью РБК губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, пока предпосылок для ее внедрения нет.

«Смысл этой платформы в том, что, если ты хочешь поехать на работу, ты должна зачекиниться. Если ты идешь в магазин, ты должен зачекиниться. Если ты зарегистрировался, то платформа тебе позволяет это сделать, и ты идешь совершенно спокойно. Сегодня она обкатывается, но сказать, что завтра мы ее включим, нельзя. Включим тогда, когда будет удобно и понятно людям», – сказал глава региона.

Вместе с тем Воробьев выразил надежду, что ситуация с распространением коронавируса не станет критической, и пропускного режима удастся избежать. «Будем следить, будем решать по ситуации. Сейчас усугублять, кошмарить ситуацию – неправильно», – отметил он.

Губернатор также заверил, что ограничения на въезд в Московскую область и выезд из нее вводить пока не планируется. «У нас нет предпосылок для этого», – заявил Воробьев, связав это решение и с экономическими причинами. «Ясно, что очень важная штука, но нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. И экономику нельзя уронить <...> как уронили в других странах. Как пройти между этими Сциллой и Харибдой? Вот в чем заключается сложность. Перемещения – это достаток, это работа. Нельзя праздно шататься, нельзя ездить и ходить без дела, но если ты соблюдаешь все требования, то пожалуйста», – пояснил Воробьев.

По его словам, в настоящее время в Московской области 305 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и еще 80 человек ожидают подтверждения. «Но, что хорошо, нет тяжелых практически, всего пять человек у нас находятся на ИВЛ (искусственная вентиляция легких), все остальные переносят болезнь если даже и с симптомами, то относительно легко», – сказал глава региона.

В то же время он оценил скорость распространения инфекции как «плохую». «То есть нам идеально нужно убрать скорость распространения на уровень 10-15% – это будет победа», – уточнил Воробьев.

Москва, Светлана Антонова

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