В Москве число заболевших коронавирусом превысило 5 тысяч

За последние сутки в Москве подтверждены 697 новых случаев заражения коронавирусом. По данным столичного оперативного штаба, всего в столице к настоящему моменту выявлен 5 181 заболевший.

Больше всего инфицированных 47,5% – это москвичи от 18 до 45 лет, 34% – люди от 46 до 65 лет. В то же время за прошедшие сутки в Москве выздоровели еще 16 пациентов с подтвержденным ранее коронавирусом. Общее количество выздоровевших человек увеличилось до 222.

При этом скончались после заболевания коронавирусом 31 человек.

Напомним, что до 1 мая жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.04.20

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