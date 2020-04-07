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Вторник, 7 апреля 2020, 18:06 мск

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Роспотребнадзор выдал москвичам более 36 тысяч постановлений о принудительной изоляции

В Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, предписания выдаются гражданам, прибывшим из неблагополучных стран, лицам, находившихся с ними в контакте, а также тем, кто был в контакте с заболевшими коронавирусом.

В ведомстве уточнили, установлен контроль за соблюдением режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел. В случае нарушения режима изоляции и карантина нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, в Москве введен повышенный штраф за нарушение режима самоизоляции. При первом проступке грозит наказание в 4 тысячи рублей, при повторном – 5 тысяч.

Напомним, за последние сутки в Москве подтверждены 697 новых случаев заражения коронавирусом. По данным столичного оперативного штаба, всего в столице к настоящему моменту выявлен 5 181 заболевший. При этом скончались 31 человек.

Москва, Анастасия Смирнова

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