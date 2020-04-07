Путин обсудил возможность сокращения всероссийских «каникул»

Сегодня президент РФ Владимир Путин провел совещание со специалистами-вирусологами, на котором задал вопрос о возможности сократить режим нерабочих дней, установленный до конца апреля. При этом глава государства сам же подчеркнул, что пик заболеваемости еще не пройден.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», – сказал Путин, слова которого цитирует его официальный сайт.

В то же время президент обратился с вопросом к специалистам о возможности сокращения продолжительности карантинных мер. «Насколько правильно мы действуем с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней, хотелось бы тоже услышать мнение наших коллег, которые сейчас будут выступать. И в этой связи очень важно услышать ваши мнения, уважаемые друзья, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?» – спросил глава государства.

В ответ директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев отметил, что ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса в России дадут результат примерно через неделю. «Несмотря на то, что продолжается рост заболеваемости, но результат этих ограничений, учитывая инкубационный период, мы будем наблюдать через неделю», – сказал Кутырев (цитата по «Интерфаксу»).

По его оценке, что «важно продолжить работу по профилактике», а «ограничение контактов – важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцессов». «Я думаю, Владимир Владимирович, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдет инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости», – сказал Кутырев.

Напомним, в России количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 7497 – заболевание проникло в 81 регион. За сутки от коронавируса скончались 11 человек: 5 – в Подмосковье, 2 – в Москве и по одному в Краснодарском, Приморском краях, Бурятии и Иркутской области. Общее число жертв составило 54. За день выздоровели и выписаны из больниц 88 человек, всего с начала периода – 494.

Москва, Анастасия Смирнова

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