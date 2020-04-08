В Москве почти 40% из новых пациентов с коронавирусом – младше 45 лет

В Москве за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 660 человек, почти 40% из них – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39% – от 46 до 65 лет. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

На москвичей старше 80 лет приходится 4% заболевших, 6% – дети. В целом в Москве коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 841 человека. 270 пациентов уже выписаны, спасти не удалось 31 человека.

Как пишет в «Фейсбуке» главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, на лечении в этом медучреждении на утро 8 апреля находилось 398 пациентов, из них коронавирусная инфекция подтверждена у 237 человек, 16 находятся на ИВЛ. Главврач ГБУЗ ГКБ №15 Валерий Вечорко в соцсетях сообщил, что всего на лечении в больнице находится 1 449 пациентов, с внебольничной пневмонией – 886, с подтвержденным COVID – 459. «В ОРИТ: 105, на ИВЛ: 48, выписано: 127, поступило за сутки: 205», – пишет он.

Число заболевших в Москве в прошлые сутки по данным оперативного штаба составляло 697, до этого коронавирусная инфекция была подтверждена у 591 человека.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.04.20

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