В Москве число заболевших коронавирусом увеличилось на 857 человек

В Москве за последние сутки зафиксировано максимальное число заразившихся коронавирусом с начала распространения инфекции. По данным оперативного штаба, выявлено 857 новых случаев заболевания – почти половина из них (47%) моложе 45 лет.

Еще 35% инфицированных – граждане в возрасте от 46 до 65 лет, 11% – от 66 до 80 лет, 4% – старше 80 лет, 3% – дети.

Выздоровело за сутки 43 человека, всего – 313. В то же время скончалось 38 инфицированных.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 6 698 заболевших коронавирусом.

Как сообщал «Новый День», накануне в Москве было выявлено 660 заболевших, 7 апреля – подтверждены 697 новых случаев, 6 апреля – 591, 5 апреля – 536.

На сегодняшний день в мире подтверждено более 1,5 млн случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами пандемии стали более 88 тысяч человек. В России число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа сегодня превысило 10 000. погибло 76 человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.04.20

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