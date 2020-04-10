Минфин выкупил акции Сбербанка: цена вопроса – более 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния

Минфин РФ приобрел 50% плюс одна обыкновенных акций ПАО Сбербанк у Банка России за 2,139 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства. Средства на покупку были взяты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Минфин России информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 10 апреля с.г. у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния приобретены 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50% от общего количества акций данной кредитной организации)», – говорится в сообщении.

Согласно закону, для расчетов была применена средневзвешенная цена за месяц, предшествовавший сделке. Она составила 189,44 рублей за одну акцию. «Сумма сделки составила 2 139 435,71 млн. рублей», – сообщили в Минфине.

В свою очередь, регулятор пояснил, что правительству РФ сегодня переданы 50% акций. «Передача оставшейся у Банка России 1 акции будет осуществлена в соответствии с договором не позднее 06.05.2020, – отметили в ЦБ. – Сохранение одной акции у Банка России необходимо для заключения акционерного соглашения между Банком России и Правительством Российской Федерации».

Пакет законов о покупке правительством РФ за счет средств ФНБ принадлежащего ЦБ пакета обыкновенных акций Сбербанка был принят Госдумой и подписан президентом в марте этого года. Согласно документы, ЦБ оставит себе 300 млрд рублей, остальные средства будут переданы в бюджет РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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