Перезагрузка коронавирусом: объявленная пандемия рушит мировую систему

Угроза коронавируса нужна мировой политической элите для перезагрузки экономической системы. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, информационная компания, которая сопровождает коронавирус, выгодна для всех групп влияния.

Эксперт пояснил, что с одной стороны «коронавирусная кампания» продлевает агонию неолиберальной системы и устраняет «социальные издержки» от ее краха, с другой – через изоляцию способствует регионализации экономики и политики. «Я думаю, что это определенный способ перезагрузки мира. Если вы рассмотрите мировую элиту, у нас был момент, когда Ротшильды (династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения) ушли из Америки в Азию, после этого появилась идея регионализации мировой экономики, создания региональных валютных зон и дробление», – сказал Неживой.

Как считает политолог, между этой группой и «условными Рокфеллерами» (американская семья промышленников, политиков и банкиров, одна из самых богатых в мире) на протяжении последних десятилетий стали возникать конфликты.

«Я считаю, что истерика с коронавирусом – искусственно раскрученная кампания, чтобы добить старый экономический порядок и на его основе построить новый. Есть группа, мировой экономический центр, а часть мировой элиты ушла в Юго-Восточную Азию и отрабатывает технологии регионализации. Это делается не для того, чтобы сделать мир лучше. Это делается из своих интересов», – считает Неживой.

По его мнению, Россия также является частью этого процесса. «Война престолов пошла по всему миру, и она у нас проявляется. Когда андроповская, горбачёвская элита сдали СССР, мы стали частью этих игрищ. Но та группа, которая это провоцирует, я сомневаюсь, что выделяет какое-то место России… хотя если мы берем Сечина (Игорь Сечин – глава «Роснефти»), то он в определенный момент стал частью этой мировой элиты. И тогда мы получаем ситуацию, что и ОПЕК был разрушен сознательно, не чтобы нам нанести вред, а чтобы спровоцировать дальнейший мировой хаос. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, тоже относится к этой группе элиты, потому что у него есть реверансы в сторону России», – сказал Неживой.

Эксперт подчеркнул, что ситуация развивается по революционному сценарию. «Процесс хаоса – управляемый. Революция происходит, когда элита не в состоянии держать власть и начинает сама стремиться к хаосу, а не по легенде большевиков «когда низы не хотят, а верхи не могут». СМИ и определённая группа людей раскручивают. Мы видим взлом старой системы», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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