Голикова признала, что после коронавируса придется сделать выводы о ситуации в здравоохранении РФ

К середине следующей недели станет понятно, дали ли в России эффект ограничительные меры, принимаемые в связи с угрозой роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По ее словам, нерабочие дни продлены до 30 апреля неслучайно, поскольку необходимо, чтобы прошло два цикла по две недели.

«Мы хотели бы выйти сначала на «плато». Потому что пока мы растем, и почему я говорю об этих днях – 14-16 апреля – они могут быть для нас неким критерием, выходим мы все-таки, или мы будем еще какое-то время нарастать», – цитирует Голикову «Интерфакс». При этом вице-премьер признала, что на этом «плато» страна может задержаться надолго, и совершенно точно ситуация не разрешится полностью ко Дню Победы. Об этом свидетельствует опыт китайского города Ухань и провинции Хубэй, где несмотря на частичное снятие ограничений по-прежнему сохраняется режим противоэпидемических мер – граждане должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как считает Голикова, развитие ситуации в России будет во многом зависеть от дисциплинированности жителей. «Сможем прислушаться к себе и к тем рекомендациям, которые сегодня принимаются – значит, выйдем благополучно из этой ситуации. Будем к лету жать друг другу руки», – сказала вице-премьер.

Так или иначе, Голикова признала, что после ликвидации угрозы коронавируса властям придется сделать выводы о ситуации в здравоохранении и дальнейших путях развития этой сферы. В частности, недостаточно внимания было уделено подготовке инфекционной службы.

Между тем, эксперты полагают, что эпидемия в России закончится только летом. Так, доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев полагает, что этого нужно ждать не раньше июня.

«Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции ждать нужно не раньше июня. Посмотрите, что творится, насколько сегодня выросло число зараженных! С каждым днем их число все растет и растет», – цитирует Зуева Nation News. Ранее такой же прогноз дал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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