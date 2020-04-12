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Воскресенье, 12 апреля 2020, 16:06 мск

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Божий промысел: глава РПЦ объяснил смысл коронавирусной угрозы

Угроза человечеству смо стороны коронавируса является Божественным промыслом, задача которого – разрушить идеалы потребительского общества. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья предстоятель сказал, что в последнее время развитие человечества было в основном направлено на «безудержное стремление иметь больше, потреблять больше, желать больше». Глава РПЦ, слова которого цитирует «Интерфакс», посетовал, что возвышенные идеалы ушли у людей на второй план, на периферию жизни.

По мнению патриарха, нынешняя пандемия призвана заставить людей задуматься о том, что не хлебом единым жив человек, задуматься о смысле своей жизни и о слабости своей, «потому что трагическое завышение человеческих возможностей, подкрепляемое несомненными достижениями в науке и технике, многих лишили критического взгляда на самих себя».

По оценке патриарха Кирилла, скорби даются для того, чтобы они стали уроками жизни. «И вот если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы несомненно победим и саму скорбь», – считает он.

Москва, Анастасия Смирнова

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