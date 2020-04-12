Захарова признала проблемы при оказании помощи россиянам за рубежом

Официальный представить МИД России Мария Захарова признала проблемы при оказании помощи россиянам, которые оказались за рубежом во время всемирного коронавирусного карантина.

«Факты о помощи. Она поступает. И будет поступать. Есть и сбои. Система дорабатывается с учетом опыта ее применения, выявленных проблем, особенности индивидуальных случаев. Работаем», – отметила Захарова в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Согласно последним данным МИД России, по состоянию на 08:00 12 апреля, в министерство иностранных дел из Минкомсвязи РФ поступили сведения о 37382 гражданах, подавших заявление на Едином портале госуслуг о необходимости выплат (с членами семей – 54794 граждан). По 31946 обращениям выполнена сверка установочных данных с МВД России и Минтрансом России (данные обработаны). 5436 заявлений находятся в обработке. В то же время, 4058 заявлений признано соответствующими требованиям, по ним принято положительное решение о выплатах на 6088 человек, включая членов семей россиян.

Как известно, в связи с угрозой распространения коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт «Шереметьево», не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ – не более 200 человек в сутки.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.04.20

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