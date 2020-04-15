Москва в центре «коронавирусного шторма»: число заболевших приближается к 15 тысячам

Москва остается лидером по числу новых зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, за сутки прирост составил 1 774 случаев заболевания – это почти половина от общего количества инфицированных в России.

В штабе уточнили, что 43% – граждане возрастом от 18 до 45 лет. 37% – от 46 до 65 лет, 11% – от 66 до 80 лет, 5% – дети, 4% – старше 80 лет. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 14 776 заболевших.

Как сообщал «Новый День», накануне Москве зафиксировано 1489 заболевших COVID-19, 13 апреля – 1355 человек, днем ранее в столице было выявлено 1 306 новых случаев заболевания, утром 11 апреля оперштаб отчитывался о 1 030 случаях, 10 апреля – о 1124.

Напомним, в России суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа впервые превысил 3 тысячи – заболевание COVID-19 подтверждено у еще 3388 человек в 65 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.

Количество умерших от коронавируса за сутки в России составило 28 человек. Всего с начала распространения инфекции было зафиксировано 198 смертельных случаев. Больше половины из них приходятся на Москву (106), кроме этого, 26 человек скончались в Московской области.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.04.20

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