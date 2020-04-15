Вопрос жизни и смерти: онкобольные остались без помощи медиков и властей

В условиях угрозы распространения коронавируса России онкобольные остались без помощи государства и медиков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила руководитель Службы помощи онкологическим больным «Ясное утро» Ольги Гольдман на пресс-конференции в Москве.

«У нас сейчас самое горячее время за последние 5-6 лет. Проблема в том, что вся наша медицина сейчас переориентируется на борьбу с коронавирусом. А наши пациенты – люди с плановым лечением, которым нельзя отступать от этого лечения, у которых и так очень высокая тревожность, – получается так, что из-за отсутствия честной прямой коммуникации со стороны власти и медицины, у них вырастает тревога и агрессия», – сказала Гольдман.

По ее словам, пациентам, которые лечились в федеральных клиниках, сообщают, что их больше не будут лечить, а куда идти таким больным – никто не говорит. «Получается, тысячи пациентов, которые мечутся по городу и не знают, где им продолжать свое лечение, на это еще накладывается страх и боязнь, связанная с коронавирусом», – сказала она.

При этом Гольдман подчеркнула, что онкобольные – это та категория пациентов, которым нельзя задерживать лечение. «В основном, это плановое лечение, это химеотерапия, задерживать ее нельзя – пойдут метастазы, вероятность излечения становится ниже. Это вопросы жизни и смерти для людей», – констатировала руководитель Службы помощи.

Вместе с тем Гольдман обратила внимание, что в результате онкобольные оказываются перед сложнейшим выбором. «Нужно принимать решения, исходя из того, что принесет наименьший вред – откладывать плановые операции и химеотерапии или болеть коронавирусом», – сказала она и пояснила, что сейчас вероятность заболеть инфекцией в больнице очень высока. «Только недавно перестроились больницы и там начали применять меры по контролю. А в предыдущие недели мы благополучно перезаражали в некоронавирусных больницах пациентов и персонал», – сказала она.

«Есть вред от задержки химеотерапии, но есть вред и от заболевания коронавирусом. Сейчас ситуация фактически чрезвычайная, хотя почему-то этого «слона в комнате» никто не называет «слоном». Для онкологических пациентов очень сложное время – сократилась доступность помощи, лечение откладывается, но у людей нет информации, нужно ли это, что с ними будет, если это отодвинется», – заключила Гольдман.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.04.20

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