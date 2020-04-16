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Четверг, 16 апреля 2020, 12:29 мск

Новости Москва

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Возможно изменение динамики: число новых больных коронавирусом в Москве уменьшилось

В Москве число выявленных случаев заболевания коронавирусом составило 16 146 человек. По данным оперативного штаба, прирост за сутки составил 1 370 человек, что несколько меньше, чем накануне.

Среди новых заболевших по-прежнему 45% – граждане от 18 до 45 лет. 35% инфицированных – от 46 до 65 лет, 10,5% – от 66 до 80 лет, 5,5% – дети, 4% – старше 80 лет. В оперштабе подчеркнули, что пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Как сообщал «Новый День», накануне в Москве было зафиксировано 1 774 случая заболевания коронавирусом, днем ранее – 1 489, 13 апреля – 1 355, 12 апреля было 1 306 новых случаев.

Напомним, за последние сутки в России было лабораторно подтверждено 3 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Таким образом на сегодняшний день общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах. Вслед за столицей по числу новых случаев заражения Covid-19 идут Московская область (467), Санкт-Петербург (154), Нижегородская область (65) и Ингушетия (63).

За весь период выписано по выздоровлению 2 304 человека. За сутки в России от Covid-19 скончались 34 человека. Общее число летальных случаев возросло до 232. В Москве, согласно последним данным, число смертей увеличилось с 106 до 113.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что стабилизация эпидемиологической обстановки в Москве начнется в конце апреля – начале мая. Накануне он заявил, что Москва выходит из эпицентра эпидемии. «Я посчитал, на Москву приходится 62% от всех случаев. Новые случаи наращиваются за счет других регионов. Это нормальная эпидемиологическая ситуация», – сказал он и уточнил, что в регионах эпидемический процесс запаздывает на две недели.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.04.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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