В Звездном городке нашли коронавирус

В подмосковном Звездном городке, где расположен Центр подготовки космонавтов, выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией. 17 апреля там намечена встреча вернувшихся с МКС космонавтов, передает «Интерфакс».

Закрытое административно-территориальное образование Звездный городок стало 60-м муниципалитетом в Подмосковье, где выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных в Одинцово – 192 человека, Красногорске – 160 человек и Мытищах – 156 человек.

В целом число заболевших в регионе составило 3 054 человека. Коронавирус в Московской области пока не добрался только до трех муниципальных образований – это Восход, Молодежный и Черноголовка.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.04.20

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