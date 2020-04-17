Суточный прирост зараженных COVID-19 в Москве побил рекорд

В Москве за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось почти на 2 тысячи человек. По данным оперативного штаба, прирост составил 1 959 случаев, а общее число инфицированных в столице достигло 18 105 человек, скончались 113 пациентов.

Подавляющее большинство новых зараженных (52%) – граждане в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 32% – жители столицы от 46 до 65 лет.

Как сообщил «Новый День», накануне было выявлено 1 370 новых больных коронавирусом, хотя днем ранее было зафиксировано 1 774 случая. 14 апреля выявлено 1 489 случаев заражения, 13 апреля – 1 355, 12 апреля было 1 306 новых случаев.

За последние сутки в целом в России подтверждено 4 070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, впервые диагноз поставлен в Республике Алтай. Зафиксирован 41 летальный исход – это максимальное число умерших от Covid-19 в России за сутки.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2 590 человек.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), на сегодняшний день в мире насчитывается почти 2 млн 160 тысяч случаев заражения Covid-19. Первенство удерживают США – более 671 тысячи случаев, на втором месте – Испания (почти 185 тысяч), на третьем – Италия – порядка 169 тысяч заболевших.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.04.20

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