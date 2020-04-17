В Москве поймали на улице 134 больных коронавирусом

В Москве за сутки поймали и отправили на принудительную госпитализацию еще 134 человека, которые нарушили режим самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Главного контрольного управления Москвы.

Речь идет о гражданах с подтвержденным диагнозом COVID-19, которым разрешили лечиться на дому, но которые нарушили условия самоизоляции. Все заболевшие были оштрафованы и доставлены в оборудованные обсервационные центры для дальнейшего принудительного лечения, передает «Интерфакс».

По словам начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, более 90 нарушителей режима самоизоляции выявлены с помощью системы видеонаблюдения.

Напомним, накануне Данчиков сообщил, что всего в столице оштрафованы 12 тысяч человек на общую сумму 50 млн рублей. Стоит отметить, что медикам рекомендовано рассматривать всех больных с диагнозом ОРВИ как «подозрение на коронавирусную инфекцию».

Как сообщал «Новый День», в Москве за последние сутки прирост новых случаев коронавируса составил 1 959, а общее число инфицированных в столице достигло 18 105 человек, скончались 113 пациентов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.04.20

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