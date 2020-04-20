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Понедельник, 20 апреля 2020, 12:13 мск

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Летом появятся новые проблемы: ученые прогнозируют ухудшение ситуации с COVID-19

Летом в России эпидемиологическая обстановка с COVID-19 может ухудшиться. По оценке ученых, сейчас не до конца понятно, как антикоронавирусные меры повлияют на ситуацию – есть риск, что карантин приведет к тому, что следующий штамм вируса появится до момента получения массового иммунитета к нынешнему, а плохая экология и смог, в том числе от летних лесных пожаров, только усугубит ситуацию.

Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало на заседании межведомственной рабочей группы (МРГ) по коронавирусной инфекции при Сибирском отделении РАН.

Как считает заместитель главного ученого секретаря Сибирского отделения РАН кандидат технических наук Юрий Аникин, сейчас любые меры, которые предпринимаются в отношении COVID-19, имеют «пока не очевидные результаты». «Так, например, массовое применение различных антисептиков ускоряет появление резистентных бактериальных инфекций. А жесткие карантинные меры повышают риск того, что следующий штамм вируса появится до момента получения массового иммунитета к текущему, и станет возможным двойное заражение», – считает ученый.

Первый заместитель директора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрей Юрченко полагает, что летом ситуация может только ухудшиться. «На наш взгляд, ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией», – сказал он.

Ученый пояснил, смог и качество воздуха напрямую влияют на органы дыхания и усугубляют любую легочную патологию. «Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих вирулентность COVID-19», – подчеркнул Юрченко.

По его словам, наличие в воздухе большого количества пыли является усугубляющим фактором, так как она может переносить вирус на далекие расстояния. «Поскольку такие частицы сохраняют свою вирусную активность до пяти суток, повышаются миграционные возможности вируса в отрыве от живых носителей. Предположу, что это далеко не всё, что нам предстоит учесть», – считает Юрченко.

Москва, Мария Вяткина

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