В Москве умерло еще 29 человек с подтвержденным коронавирусом

В Москве за сутки скончалось еще 29 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее количество летальных исходов составило 233. Младшему из скончавшихся был 31 год, самому старшему – 94.

Как сообщает оперативный штаб по противодействия распространению коронавирусу, у 31-летнего пациента была двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом.

Большинство из умерших имели сопутствующие заболевания – это гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика и хронический бронхит. «Четверо из скончавшихся страдали сахарным диабетом», – отметили в штабе, напомнив, что пожилые жители столицы и лица, имеющие хронические заболевания, обязаны неукоснительного соблюдать режим самоизоляции.

В целом по информации портала «Стопкоронавирус.рф», в Москве зафиксировано 29 433 случая коронавирусной инфекции.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.04.20

Депутат Госдумы попросил правительство заморозить тарифы ЖКХ. / Цена на американскую нефть вернулась в плюсовую зону, но угроза нового обвала не исчезла. / Производители прекращают выпуск дешевых лекарств. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»