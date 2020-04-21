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Вторник, 21 апреля 2020, 11:09 мск

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В Москве умерло еще 29 человек с подтвержденным коронавирусом

В Москве за сутки скончалось еще 29 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее количество летальных исходов составило 233. Младшему из скончавшихся был 31 год, самому старшему – 94.

Как сообщает оперативный штаб по противодействия распространению коронавирусу, у 31-летнего пациента была двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом.

Большинство из умерших имели сопутствующие заболевания – это гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика и хронический бронхит. «Четверо из скончавшихся страдали сахарным диабетом», – отметили в штабе, напомнив, что пожилые жители столицы и лица, имеющие хронические заболевания, обязаны неукоснительного соблюдать режим самоизоляции.

В целом по информации портала «Стопкоронавирус.рф», в Москве зафиксировано 29 433 случая коронавирусной инфекции.

Москва, Татьяна Дорофеева

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