«Сапсаны» и «Ласточки» стали реже летать: пассажиропоток упал на 80%

Эпидемиологическая ситуация подпортила РЖД положительную динамику перевозок: с начала введения ограничений пассажиропоток снизился на 80%. Почти полностью остановлено международное сообщение, отменено более 100 внутренних поездов. Более 74 тысяч сотрудников переведены на удаленную работу.

Для предотвращения распространения коронавируса Российские железные дороги ввели ограничения на приобретение билетов и сократили количество поездов. В первую очередь закрылось железнодорожное сообщение с зарубежьем, а в графики движения внутрироссийских поездов внесены существенные корректировки. Так, отменили поезда, у которых имеется альтернатива на маршруте. Пассажирам, успевшим приобрести билеты на такие составы, предложили пересесть на другие либо вернуть деньги. В оставшихся поездах введены строгие правила: дистанция между пассажирами должна составлять не менее одного метра. «В купейные вагоны будут продаваться по два места вместо четырёх», –пояснил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

Под сокращение попали также «Сапсаны» и «Ласточки». Напомним, что в прошлом году перевозки скоростными поездами стабильно наращивали объем. Так, только за первый квартал 2019 года пассажиропоток высокоскоростных составов вырос на 7,8%. По отзывам клиентов, путешествие на «Сапсанах» для них предпочтительнее, чем иным транспортом, так как это быстро, удобно и комфортно. Единственное, что критиковали пассажиры в поездах – организация питания, за которую отвечает одна из компаний холдинга RBEgroup – ООО «ЕСП». Со слов очевидцев, еда в буфетах поездов некачественная и по завышенным ценам. «Как же нужно ненавидеть своих клиентов, чтобы кормить такой отравой за такие бешеные деньги. Считаю, что еда в поезде – это просто не прикрытое издевательство над пассажирами», – негодуют пассажиры.

С марта 2020 года перевозки стремительно упали из-за введенного режима ограничений и самоизоляции. «У нас сейчас падение перевозок пассажиров где-то, если мы говорим по уровню прошлого года, в районе 80%», – прокомментировали в РЖД. Изменения ударили и по смежному бизнесу, в том числе по клинингу, обслуживанию и питанию, организация которых в РЖД отдана на аутсорсинг. Так, принято решение полностью закрыть все вагоны-рестораны и вагоны-бистро, теперь в поездах можно только заказать еду с доставкой на место. Заведения общепита на вокзалах и станциях также закрыты. Помимо этого, в вагонах временно прекращена продажа всех непродовольственных товаров, кроме салфеток, дезинфицирующих средств и дорожных наборов.

Пока неизвестно, на какой срок продлятся меры сдерживания вируса. Однако уже есть информация, что холдинг РЖД временно вывел из обращения 76 поездов для летнего сезона текущего года, а также 53 дополнительных состава, назначенных на майские праздники.

Москва, Светлана Антонова

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