Маски по 34 рубля: Росгвардия поддерживает украинский бизнес

Федеральная служба войск Национальной гвардии России заключила контракт на 10 млн рублей на закупку медицинских масок у единственного поставщика – бизнесмена Андрея Маковеева. Предприниматель с такими же фамилией, именем, отчеством и адресом электронной почты, согласно открытым данным, ведет бизнес на Украине и подписывает госконтракты с местными властями.

По данным сайта госзакупок, Росгвардия 13 апреля подписала договор на поставку 300 тысяч медицинских одноразовых масок, произведенных в Китае, на общую сумму 10 млн 230 тысяч рублей с единственным поставщиком – ООО «Р-15», которое зарегистрировано в подмосковном Подольске. По информации системы «Контур.Фокус», это микропредприятие, в штате которого в 2019 году был всего два сотрудника. Учредителем и гендиректором компании является Андрей Анатолиевич Маковеев.

Из документации на сайте госзакупок следует, что цена одной маски по договору составляет 34,10 рубля, которая была установлена методом сопоставимых рыночных цен. «В целях обоснования цены применялась общедоступная информация о рыночных ценах товаров, а также учитывались поступившие коммерческие предложения», – говорится в документе.

Из приведенной на сайте таблицы следует, что предложенная ООО «Р-15» цена составила 34,10 рубля, ООО «Дельрус» – 35,10 рубля, а на портале единого агрегатора торговли «Березка» стоимость указана 40 рублей за штуку. Далее следует длинный список юрлиц, от которых предложений не поступало, в котором дважды значится ООО «Дельрус». В результате Росгвардия заключила контракт с предложившим наименьшую цену ООО «Р-15». Поставить маски росгвардейцам компания по контракту должна была в течение 5 дней с даты заключения договора.

В документации указан адрес электронной почты поставщика – andru.ma@mail.ru. Согласно открытым данным, этот же электронный адрес указан у учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Фонтан-Град», которое зарегистрировано в 2017 году в Харькове на улице Алчевских, 2. Учредителем и руководителем компании является Маковеев Андрей Анатольевич.

По информации из открытых источников, ранее эта компания заключила договор почти на 1,5 млн гривен с властями города Балаклея, который находится в Харьковской области Украины. За такую сумму компания подрядилась провести капитальный ремонт городского фонтана.

Кроме того, согласно данным системы «Контур.Фокус», ранее учредителем поставщика масок для Росгвардии, ООО «Р-15», выступал Лю Лимин. Человек с такими же именем и фамилией был учредителем и гендиректором ООО «Русско-Китайский Культурный Центр Развития» – это юрлицо было ликвидировано в 2012 году. Некий Лю Лиминг значится конечным бенефициаром ООО «Украинско-Китайский центр развития», которое было зарегистрировано в украинском Харькове в 2008 году. Вторым соучредителем в карточке компании на портале ring.org.ua указан Маковеев Андрей Анатольевич.

Заключенный с Рогвардией госконтракт, по информации «Контур.Фокус», стал самым крупным для ООО «Р-15», начиная с мая 2017 года. Компания поставляла светодиодную продукцию для Минобороны РФ, спортивный инвентарь, зеркало и тренажеры для Дворца спорта в Евпатории, строила фонтаны в Севастополе и содержала в Евпатории набережную имени Терешковой.

Москва, Татьяна Дорофеева

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