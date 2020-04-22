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Среда, 22 апреля 2020, 11:41 мск

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Подмосковье пошло по пути Москвы: больных ОРВИ приравняли к пациентам с COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вслед за столичным мэром приравнял больных ОРВИ к зараженным коронавирусом. Теперь жители с симптомами острых респираторных инфекций обязаны соблюдать режим домашней самоизоляции. Такие же ограничения распространяются на всех, кто проживает вместе с ними.

Как говорится в постановлении, обязать «с 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

В документе также отмечается, что «в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции» будут применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения».

Выйти из дома такие граждане могут только для посещения медучреждения, причем для этих целей они имеют право оформить пропуск и воспользоваться транспортными средствами. Сожители больных ОРВИ могут дойти до ближайшего магазина, аптеки, вынести мусор и выгулять собаку.

При этом в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) Воробьев выразил уверенность, что режим самоизоляции будет продлен на майские праздники. «Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим ограничений, безусловно», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»). При этом губернатор Подмосковья признал, что абсолютное большинство жителей региона не нарушают введенный им ранее режим самоизоляции.

Москва, Татьяна Дорофеева

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