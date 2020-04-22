Проблема на 1,3 млрд: Путину доложили о картельных сговорах на конкурсах по строительству ФАПов

В 13 регионах России обнаружены признаки картельных сговоров на торгах по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В Иркутской, Ленинградской и Тверской областях по данным фактам ФАС уже возбуждены дела. Такие данные содержатся в докладе ОНФ, который направлен президенту РФ Владимиру Путину.

Всего в ОНФ проанализировали данные по 468 объектам. «В 13 субъектах нами были выявлены признаки картельных сговоров на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. По сигналам активистов ФАС России уже возбудило антимонопольные дела в Иркутской, Ленинградской и Тверской областях», – говорится в сообщении на сайте ОНФ. В ряде случаев общественники обнаружили связь между заказчиком и подрядчиком.

Из общего числа торгов более половины (55%) прошли со снижением стоимости всего на 1,5%, почти половина (46%) – с единственным участником, а 162 подряда в результате таких торгов были отданы единственному участнику вообще без снижения начальной цены. Самые крупные суммы по таким договорам ОНФ обнаружил во Владимирской, Волгоградской и Сахалинской областях: так, во Владимирской области за амбулаторию с оснащением площадью 310 кв. м заплатили 29 млн рублей, в Сахалинской области – 21,7 млн рублей за ФАП площадью 159 кв м без оснащения.

Кроме того, «фронтовики» обнаружили отсутствие взаимосвязи между численностью жителей в конкретных населенных пунктах и размером строящегося ФАПа. Например, в ауле Жако Карачаево-Черкесской Республики на 2068 человек строится ФАП в 69 кв метров, а в селе Старая Каменка Приморского края на 77 человек – 120 кв метров.

Для упорядочивания работы по обеспечению населенных пунктов ФАПами Минздрав и Минстрой должны определить четкие критерии и технические требования, разработать типовую документацию для строительства и ввести мониторинг за работой в регионах в этой сфере, считают в ОНФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.04.20

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