В подмосковной больнице заразились коронавирусом почти 60 медиков: врачи винят руководство медучреждения

В Подмосковье работники неврологического отделения стационара Люберецкой больницы обвинили руководство медучреждения, что заразились коронавирусом. Медики направили заявления на имя директора ФСБ Александра Бортникова, главы МВД Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в ситуации, пишет РБК.

Как пояснили авторы обращений, с 23 марта в отделение неврологии, а также другие отделения больницы начали поступать пациенты терапевтического отделения. У некоторых из них были слабость, кашель и температура около 38°C. Только после того, как приходил положительный тест на коронавирус, они переводились на специально перепрофилированные койки.

По словам медиков, решение о переводе пациентов в непрофильное отделение, как и обязанность по их лечению, не подкреплялись письменными распоряжениями администрации. Сотрудники больницы также сообщили, что защитные маски и костюмы им начали выдавать только 17 апреля. При этом, по словам одного из авторов обращения, медбрата неврологического отделения Аркадия Хаславского, количество масок было ограничено, а костюмы не пригодны для работы с коронавирусными пациентами.

«Костюмы прозрачные, легко рвутся, материал похож на вату, масок выдали 30 штук, видимо, нам придется их стирать. До этого нам не выдавали ни масок, ни защитных костюмов, в то время как зараженные коронавирусом уже были. Респираторов у нас по-прежнему нет. Средств для дезинфекции нам дали очень мало, причем пояснили, что это до середины июня», – уточнил он.

В результате у 52 сотрудников больницы выявлен коронавирус. Как считают авторы обращений, ответственность за это лежит на руководстве медучреждения.

В областном минздраве подтвердили, что у 60 сотрудников Люберецкой больницы выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. «Медицинские работники Люберецкой больницы регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию. На данный момент корпус закрыт на полную дезинфекцию. Все сотрудники обеспечены в обязательном порядке средствами индивидуальной защиты. В Люберецкой областной больнице имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты: одноразовые костюмы, очки, шапочки, маски, бахилы», – отметили в ведомстве.

Москва, Мария Вяткина

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