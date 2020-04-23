В Москве прирост больных COVID-19 снижается два дня подряд

В Москве суточный прирост больных COVID-19 снижается второй день подряд – выявлено 1 959 новых случаев заболевания. В то же время, по данным оперативного штаба, становится больше пациентов старше 80 лет, которые находятся в главной зоне риска.

Среди новых заболевших 40,5% – граждане от 18 до 45 лет, 37,5% – от 46 до 65 лет, 11,5% – от 66 до 79 лет, 3% – дети. При этом продолжает расти процент инфицированных старше 80 лет – сегодня это 7,5%, накануне – 6,5%, 21 апреля их было 5,5%.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 33 940 заболевших. Вылечились от коронавируса 2 448 человек, 288 – скончались.

Напомним, относительно позитивная динамика по коронавирусу в столице наблюдается второй день – идет снижение регистрируемых случаев инфицирования примерно на 500 человек. 21 апреля было зафиксировано максимальное число зараженных – 3083 человек, затем ситуация пошла на спад и 22 апреля прирост составил 2548 человек.

Как сообщал «Новый День», всего за сутки в России зафиксировано 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. Из них 47,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 42 летальных исхода.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписан по выздоровлению 4891 человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.04.20

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