В Подмосковье сотрудникам скорой помощи выдали малярные костюмы, которые не защищают от коронавируса

В Московской области бригады скорой помощи снабдили костюмами из «Леруа Мерлен», вместо положенных противочумных. Об этом в письме губернатору Андрею Воробьеву сообщила председатель профкома работников здравоохранения «Действие» на Московской областной станции скорой помощи Евгения Богатырева.

«На многих подстанциях вместо предусмотренных федеральными нормами противочумных костюмов бригадам выданы костюмы для ремонтных или малярных работ, неспособные защитить от коронавирусной инфекции, комплекты СИЗ сформированы с нарушениями санитарных правил, и их недостаточно для гарантированного обеспечения всего состава бригад (включая водителей) на все время рабочей смены, – говорится в обращении. – Такое положение дел создает угрозу здоровью и жизни не только самим сотрудникам ГБУЗ «МОССМП», но и их родным и близким, а также жителям, с которыми контактируют выездные бригады».

В частности, пишет Богатырева, 13 апреля фельдшер подстанции МОССМП в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе Беляков был направлен на вызов к пациенту с подтвержденным коронавирусом. Бригада должна состоять из врача и двух помощников, однако в реальности отправились лишь медработник и водитель, у которых вместо противочумных костюмов был только костюм модели Rugard – «Комбинезон одноразовый для защиты от общепроизводственных загрязнений, нефтепродуктов и составляющих». На этой же подстанции выдают очки на дужках, вместо плотно прилегающих к коже, и бахилы, которые лишь частично закрывают стопу.

«За время работы в специализированной бригаде у Белякова Д.В. ни разу не брали мазки для анализа на коронавирус в нарушение норм», – обратила внимание профсоюзный лидер.

В письме также говорится, что бригадам скорой помощи выдаются «защитные костюмы» известного производителя товаров для домового ремонта и строительства «Леруа Мерлен». «Согласно техническому описанию костюма Леруа Мерлен на сайте, он предназначен для защиты одежды при проведении малярных, лакокрасочных и других отделочных, и строительных работ», – уточнила Богатырева, пояснив, что данная ткань не пропускает частицы размером от 0,01мм – 0,05мм, а вирус имеет гораздо меньше размеры – 0,0001мм. «С такой ситуацией столкнулись сотрудники МОССМП подстанций Красногорска, Королева, Ивантеевки, Щелково», – подчеркнула она.

Кроме того, отметила врач, бригады недоукомплектованы сотрудниками, и руководство станции допустило такую ситуацию еще в период до пандемии.

Москва, Татьяна Дорофеева

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