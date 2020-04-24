СПЧ попросит Мишустина отпустить россиян в майские праздники на картошку

Москвичам и жителям российских регионов могут разрешить на майские праздники выйти в парки и отправиться на дачи для посадки картошки. Соответствующие предложения на следующей неделе направит в правительство РФ президентский Совет по правам человека (СПЧ). Прогулки в парке с соблюдением социальной дистанции не грозят заражением коронавирусом, отмечают в Совете.

Как пишет «Коммерсант», сейчас в СПЧ разрабатывают регламент активного поведения граждан на самоизоляции, подразумевающий введение «зеленых пропусков» для москвичей и жителей других регионов с самыми жёсткими мерами ограничений передвижения людей.

«Карантин затягивается, нужно продумать, как дать людям возможность дышать воздухом, особенно детям и тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы»,– заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Он напомнил, что именно в майские праздники в большинстве российских регионов жители сажают картошку, «и для них это не развлечение, а способ прокормиться». На этой неделе в Совете изучают ситуацию с ограничительными мерами в регионах РФ, чтобы сформировать предложения для правительства.

Кроме того, член СПЧ Иван Засурский высказал предложение ввести в Москве специальный «зеленый пропуск» на утренние пробежки и велопрогулки. «Когда люди гуляют в одиночестве, шанс заразиться или заразить равен нулю»,– пояснил он, напомнив, что в строительство велодорожек мэрия Москвы вложила «не один миллион рублей».

Издание отмечает, что идея Засурского вызывает сомнения у других членов СПЧ, которые считают, что москвичи не будут соблюдать установленный порядок и примутся гулять группами.

Глава правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов считает, что правительство РФ может принять предложения СПЧ. Москву он назвал «образцом репрессивных практик для самоизолированных граждан».

По информации «Коммерсанта», предложения станут уже третьим письмом СПЧ в правительство РФ. Ранее Совет рекомендовал властям распространить меры поддержки на НКО, а также разобраться с принуждением к увольнению сотрудников закрывающихся фирм.

По официальным данным уровень безработицы в РФ составляет 4,6% (3,4 млн человек), из них 735 тысяч состоят на учете в службах занятости. При этом, по экспертным оценкам, в теневой экономике до пандемии было занято 25 млн человек, и что там сейчас происходит – неизвестно.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.04.20

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