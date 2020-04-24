В Москве заболел коронавирусом управляющий делами Московской патриархии

В Москве управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заболел коронавирусом. Об этом сообщил представитель рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

У митрополита начальная стадия заболевания. В настоящий момент его состояние здоровья не вызывает опасений, курс лечения он будет проходить в стационаре, передает РИА «Новости».

Ранее, 16 апреля, коронавирус выявили у 24 клириков Московской епархии. Еще у 31 священнослужителя были симптомы инфекции, но диагноз на тот момент не был подтвержден. 21 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.

По последним данным в России 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов выздоровели, 615 человек умерли от заболевания.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.04.20

Перспектива-2022: ЦБ РФ ожидает восстановления цен на нефть до 45 долларов за баррель. / Эксперт назвал единственно возможный и оправданный сценарий решения косовской проблемы. / Россияне начали забирать иностранную валюту с банковских счетов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»