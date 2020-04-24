Режим самоизоляции в России могут смягчить после майских праздников

Карантинный режим самоизоляции в России в связи с угрозой распространения коронавируса могут начать ослаблять после майских праздников. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Олейников после встречи с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

По словам депутата, которые цитирует «Интерфакс», в своих ожиданиях глава ФМБА опирается на мнение экспертов. Олейников отметил, что, исходя из дискуссии со Скворцовой, что в июне в РФ еще могут быть существенные показатели заболеваемости, а потом можно будет говорить о значительном спаде.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил «Интерфаксу», что среди всех рассматриваемых ФМБА сценариев самым оптимальным признается выход на плато по коронавирусу до 1 мая. Такое мнение озвучила Скворцова, утверждает он.

Как сказал Морозов, Скворцова была осторожна в прогнозах. По словам депутата, глава ФМБА отметила, что «даже после выхода на плато будет достаточно непростой период».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.04.20

Набиуллина: После карантина в России ипотека пойдет в рост. / Набиуллина оценила дефицит бюджета РФ в 2020 году в 6%. / Российский бизнес реагирует на шоки снижением зарплат. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»