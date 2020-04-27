В Москве число больных коронавирусом превысило 45 тысяч

В Москве за последние сутки выявлен 2 871 новый случай коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 45 351. Согласно последним данным столичного оперативного штаба, 3 524 человек выздоровело, 435 пациентов скончались

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сегодня утром сообщил, что за сутки на лечение поступило 78 пациентов, общее их число составляет 644 человека. «Из них с диагнозом пневмония – 639/99%, COVID подтверждённых 406/63%, на кислороде вне ОРИТ – 160/25%, в ОРИТ 64/10%, на ИВЛ 30 (4,6% от общего числа пациентов или 47% от числа больных ОРИТ, – уточнил он. – Возрастная структура больных ОРИТ: до 40 лет -3/5% – на ИВЛ 0, 41-60 лет – 27/42% – на ИВЛ – 6, старше 61 – 34/52% – на ИВЛ – 24».

Утром 26 апреля сообщалось о 2 971 новом случае в Москве, на утро 24 апреля было зарегистрировано 2 957 новых случаев за сутки, 23 апреля появилось 1 959 новых заболевших. 21 апреля было зафиксировано максимальное число зараженных – 3083 человека.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.04.20

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