Коронавирус в Госдуме: два депутата госпитализированы

Двое депутатов Госдумы от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков госпитализированы с диагнозом коронавирусная инфекция. Фракция не намерена проводить дополнительное тестирование, поскольку оба заболевших в последний раз были в Думе 14 апреля, а в возложении цветов к Мавзолею Владимира Ленина 22 апреля не участвовали, пишет «Коммерсантъ».

Калашников отметил, что был госпитализирован неделю назад. При этом никаких симптомов у него не было, но КТ показала двустороннюю пневмонию. На обследование парламентарий отправился после того, как узнал, что коронавирус обнаружен у его водителя.

Его коллега по фракции, первый зампред комитета Госдумы по международным делам 50-летний Дмитрий Новиков также был госпитализирован неделю назад – он проходит лечение в Центральной клинической больнице. «Решение о госпитализации было принято после того, как КТ указало на то, что есть двусторонняя пневмония легких вирусного характера. Диагноз был уже поставлен на первом этапе, но, учитывая общее самочувствие, отсутствие насморка, кашля, высокой температуры, я решил лечиться дома, но после КТ было принято решение о госпитализации»,– сообщил Новиков.

По словам Новикова, заболевшие коронавирусом есть и среди аппарата фракции КПРФ. Издание отмечает, что по данным СМИ инфекция обнаружена и у четырех водителей парламентского гаража. При этом не все водители закреплены за конкретными депутатами, многие просто возят тех парламентариев, кому потребовалась машина.

По данным газеты, Новиков и Калашников стали первыми депутатами Госдумы с официально подтвержденным диагнозом. Ранее в самоизоляцию был отправлен представитель ЛДПР Сергей Катасонов, который пренебрег двухнедельным карантином по возвращению из Франции. Однако у него тесты показали отрицательный результат. Между тем, глава фракции и лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал лишить Катасонов мандата.

Тестирование на коронавирус проводилось в обеих палатах Федерального собрания. У заболевшей пневмонией сенатора Людмилы Нарусовой COVID-19 не подтвердился.

Ранее стало известно о положительных тестах трех депутатов Московской городской думы: диагноз был подтвержден у коммуниста Евгения Ступина, «единоросса» Людмилы Стебенковой и «эсера» Михаила Тимонова.

Мосгордума приняла решение о проведении дистанционных заседаний, первое из них пройдет в мае. Федеральное собрание от такой формы работы отказалось – по информации издания, электронное голосование по федеральным законопроектам не предусмотрено законом и может поставить под сомнение его результаты.

Москва, Татьяна Дорофеева

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