«Ограничительные меры нужны и дальше»: в Подмосковье майские праздники пройдут в режиме самоизоляции

Ограничительные меры, введенные в Подмосковье для борьбы с коронавирусом, продлят на майские праздники. О такой необходимости заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Ситуация по-прежнему сложная», – сказал он, отметив, что больничные койки должны оставаться для тех пациентов, кому необходима кислородная поддержка и ИВЛ. Всем остальным следует лечиться дома.

«Самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники, – заявил Воробьев на своей странице «ВКонтакте». – Наше здравоохранение работает напряженно. Начиная с тех, кто перевозит больных и до тех, кто их лечит. Система работает, есть свободные койки с кислородом и ИВЛ. Есть лекарства и все необходимое. Это значит, что пациенты, жизнь которых в опасности, получают необходимую помощь». При этом, подчеркнул Воробьев, судя по статистике «радоваться пока нечему».

Глава региона отметил, что не всегда пациенты с COVID-19 нуждаются в госпитализации, и «есть случаи, когда безопаснее лечиться дома».

«Специализированные больничные койки с кислородом надо оставить для тяжелых, – считает он. – Много случаев, где угрозы для жизни нет, а значит можно и нужно лечиться дома. Мы будем продолжать эту работу, чтобы оставить койки с кислородом и ИВЛ именно тем, кому это необходимо в первую очередь».

Воробьев признал проблему с нехваткой сотрудников станций скорой помощи. Ранее об этом в письме губернатору сообщала председатель профкома работников здравоохранения «Действие» на Московской областной станции скорой помощи Евгения Богатырева. «Мы продолжаем набирать персонал в скорую. Поверьте, сейчас это очень непросто. Ищем и врачей, и водителей», – заверил Воробьев.

Как сообщал «Новый День», в Московской области действует режим самоизоляции аналогичный столичному. Выйти из дома граждане могут только на работу, если их предприятие получило разрешение не приостанавливать деятельность, а также в ближайшие магазин, аптеку, вынести мусор или выгулять собаку в 100 метрах от дома.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.04.20

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