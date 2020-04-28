В Москве число зараженных коронавирусом приближается к 50 тысячам

В Москве суточный прирост больных коронавирусом приблизился к максимуму и составил 3 075 человек. Как сообщил оперативный штаб, общее число зараженных приближается к 50 тысячам.

42,5% больных– граждане от 18 до 45 лет, еще 38% – от 46 до 65 лет. Число зараженных, которые находятся в основной зоне риска, несколько уменьшилось: 8% новых случаев – москвичи в возрасте от 66 до 79 лет, 4,5% – старше 80 лет. 7% – дети.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 48 426 заболевших.

Напомним, накануне был выявлен 2 871 новый случай коронавирусной инфекции, днем ранее сообщалось о 2 971 новом случае в Москве. Главные антирекорды в столице были поставлены 21 апреля – тогда было зафиксировано 3083 зараженных, и 19 апреля – 3570 человек.

Всего с начала эпидемии в Москве скончались 479 пациентов с подтвержденным COVID-19, выздоровело – 4130.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.04.20

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