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Среда, 29 апреля 2020, 11:29 мск

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Плюс 2220: в Москве число заболевших коронавирусом превысило 50 тысяч

За последние сутки в Москве выявлено 2 220 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 50 646 заболевших.

Как сообщил оперативный штаб, среди новых заболевших 39% – жители столицы возрастом от 18 до 45 лет, 38% – граждане от 46 до 65 лет. «Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.

В то же время выздоровело еще 480 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции, а всего – до 4 610. При этом скончались от болезни 546 человек.

Москва, Светлана Антонова

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