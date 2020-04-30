Число зараженных коронавирусом в Москве приближается к 55 тысячам

В Москве вновь увеличился суточный прирост больных коронавирусом: выявлено 3093 инфицированных – это почти на тысячу больше, чем днем ранее. Таким образом, число зараженных в столице достигло 53 739 человек.

По данным оперативного штаба, 41,7% заболевших – граждане от 18 до 45 лет, 36,2% – от 46 до 65 лет. 10,8% от числа новых заболевших в возрасте от 66 до 79 лет, 5,3% – старше 80 лет, 6% – дети.

За прошедшие сутки в Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом, общее число погибших составило 611 человек. В то же время выздоровело ещё 525 человек. Всего количество выздоровевших от инфекции увеличилось до 5135.

Напомним, накануне в столице было выявлено 2220 зараженных COVID-19. Сегодняшний показатель – второй в антирейтиге. Самым худшим за время эпидемии было 19 апреля – тогда выявили 3570 больных.

Всего в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.04.20

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