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Среда, 6 мая 2020, 11:45 мск

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В Москве отключают отопление

В Москве завтра заканчивается отопительный сезон. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. С учетом погоды принято решение приступить 7 мая к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы», – цитирует слова чиновника «Интерфакс».

Бирюков отметил, что отопление будет отключаться поэтапно – сначала на промышленных и административных объектах, затем – в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Ранее Бирюков заявил, что в этом сезоне горячую воду в многоквартирных жилых домах начнут отключать позже обычного– с 1 июня. Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 30 августа.

Москва, Мария Вяткина

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Метки / Правительство Москвы

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